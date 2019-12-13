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GeriFutbol Jeremain Lens'e Hollanda'dan sürpriz talip!
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Futbol
13.12.2019 - 09:05, Son Güncelleme:

Jeremain Lens'e Hollanda'dan sürpriz talip!

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Feyenoord Teknik Direktörü Dick Advocaat, Ocak ayında Jeremain Lens'i kadrosuna katmak istiyor.

Dick Advocaat’ın çalıştırdığı Feyenoord, devre arasında Lens için Beşiktaş’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Henüz aracılar vasıtasıyla nabız yoklayan Hollanda ekibinin, 1.2 milyon Euro’luk bonservis teklifi yapacağı öğrenildi.

Lens, eski hocası Advocaat ile pek çok takımda beraber çalışırken, bu ikili en son Fenerbahçe’de beraber görev yapmıştı.(Fanatik)

Jeremain Lense Hollandadan sürpriz talip

Jeremain Lense Hollandadan sürpriz talip

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