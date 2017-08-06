Jeremain Lens: I coming to Beşiktaş

Beşiktaş, Hollandalı yıldız, Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı. Lens, bugün 18:00'de İstanbul'da olacak.
Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.
'I COMING TO BEŞİKTAŞ'
Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından bir video paylaşarak anlaşmayı duyurdu.
'Lens'in rüyası' etiketiyle eklenen ve 'Come to Beşiktaş' serisinin devamı olan videoda Lens'i son transfer Alvaro Negredo arıyor ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelmesini istiyor. Lens'in cevabı da 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor.
Gece saatlerinde paylaşılan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.