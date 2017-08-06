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Jeremain Lens: I coming to Beşiktaş

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Jeremain Lens, bugün 18:00'de İstanbul'da olacak. Öte yandan, Beşiktaş Twitter hesabından Lens ile ilgili bir video paylaştı. 'Lens'in rüyası' etiketiyle paylaşılan video kısa sürede çok sayıda paylaşım aldı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş, Hollandalı yıldız, Jeremain Lens ile anlaşmaya vardı. Lens, bugün 18:00'de İstanbul'da olacak.

Hollandalı yıldızın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

'I COMING TO BEŞİKTAŞ'

Öte yandan, Beşiktaş Kulübü de Twitter hesabından bir video paylaşarak anlaşmayı duyurdu.

'Lens'in rüyası' etiketiyle eklenen ve 'Come to Beşiktaş' serisinin devamı olan videoda Lens'i son transfer Alvaro Negredo arıyor ve yıldız oyuncunun Beşiktaş'a gelmesini istiyor. Lens'in cevabı da 'Beşiktaş'a geliyorum' oluyor.

Gece saatlerinde paylaşılan video sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

İŞTE O VİDEO..

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