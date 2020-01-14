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Futbol
Haber Giriş: 14.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Jeremain Lens bir ay yok

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Jeremain Lens bir ay yok

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Jeremain Lens’in sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması tespit edildi. Hollandalı oyuncunun yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

İsmail ER - Siyah beyazlı kulübün doktorları Lens’i tedavi altına aldıklarını, futbolcunun 15 gün içinde normal şekilde yürümeye başlayacağını belirttiler.

Öte yandan Beşiktaş, yarın Türkiye Kupası’nda BB Erzurumspor ile oynayacağı maç için bugün özel uçakla Erzurum’a gidecek.

Guilherme Beşiktaş'ı istiyor

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, Brezilyalı futbolcuları Guilherme’nin Beşiktaş ile görüştüğünü belirterek, “Guilherme bizden izin istedi. Kolaylık sağlayacağımızı söyledik ama 1,5 yıllık sözleşmesi var. Maddi bir kazancımızın olması lazım” açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'ın Altınordu ile oynadığı hazırlık maçının özetini izleyelim...

 

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