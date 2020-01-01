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GeriFutbol Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1
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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2020 - 18:57,Son Güncelleme:/

Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1

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Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1

İngiltere Premier Lig'de 2020 yılının ilk karşılaşmasında Brighton sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.

Amex Stadium'da oynanan 21. hafta maçında konuk ekip Chelsea 10. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Brighton ise  84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın jeneriklik rövaşata golüyle skoru eşitledi.

Bu sonucun ardından Chelsea ligde puanını 36'ya Brighton ise 24 puana yükseltti.

Chelsea'nın Tottenham'a attığı en iyi 10 golü izliyoruz...

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