Jeneriklik golle 1 puanı getirdi! Brighton - Chelsea: 1-1
İngiltere Premier Lig'de 2020 yılının ilk karşılaşmasında Brighton sahasında Chelsea ile 1-1 berabere kaldı.
Amex Stadium'da oynanan 21. hafta maçında konuk ekip Chelsea 10. dakikada Cesar Azpilicueta'nın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Brighton ise 84. dakikada Alireza Jahanbakhsh'ın jeneriklik rövaşata golüyle skoru eşitledi.
Bu sonucun ardından Chelsea ligde puanını 36'ya Brighton ise 24 puana yükseltti.
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