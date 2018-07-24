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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Basketbol
İHA
24.07.2018 - 16:51, Son Güncelleme:

Jeff Withey Tofaş’ta

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Jeff Withey Tofaş’ta

Tofaş Basketbol Takımı, son olarak NBA’de Dallas Mavericks forması giyen dev pivot Jeff Withey ile anlaşma sağladı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2018-2019 sezonu kadro çalışmaları kapsamında dördüncü transferini Jeff Withey’i kadrosuna katarak gerçekleştirdi.

Uzun yıllardır Amerikan Basketbol Ligi’nde forma giyen 1990 doğumlu ve 2.13 cm boyundaki ABD’li basketbolcu, NBA’de son olarak Dallas Mavericks’de görev yaptı.

Pivot pozisyonunda oynayan Withey, ribaund ve bloklardaki etkisiyle dikkat çekiyor.

JEFF WİTHEY KİMDİR?

7 Mart 1990 doğumlu ve 2.13 cm boyundaki Jeff Withey, pivot (5) pozisyonunda görev yapıyor. Basketbol kariyerine San Diego’da başlayan Withey, 2008-2009 sezonuna Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Arizona’da başlasa da sezonu Kansas’ta tamamladı. Kansas’ta 2009-2010 sezonunda 15 maçta; 2010-2011 sezonunda 26 maçta görev yapan dev pivot, 2011-2012 sezonuyla birlikte takımın önemli oyuncularından biri haline gelerek bu sezonda 39 maçta 9 sayı-6.3 ribaund-5 blok ortalamalarını tutturdu.

2012-2013 sezonunu da Kansas’ta geçiren ve bu sezonda 37 maçta 13.7 sayı-8.5 ribaund-3 blok ortalamasıyla oynayan Withey’in NBA kariyeri 2013 yılında başladı.

Portland Trail Blazers tarafından 2 tur 39 sıradan draft edilen ABD’li basketbolcu, NBA Yaz Ligi’ni New Orleans Pelicans’ta geçirerek 4 maçta, 4 sayı-5 ribaund-1.5 blok ortalamalarını üretti. 2013-2014 Sezonu öncesi Pelicans kadrosuna dahil olan Withey, NBA’de 57 maçta 3.2 sayı-2.6 ribaund ortalamalarıyla görev yaptı. 2014 Yılı NBA Yaz Ligi’nde de New Orleans Pelicans formasıyla mücadele veren Jeff Withey, 5 maçta 7 sayı-6.4 ribaund-2 blok ortalamalarının ardından 2014-2015 sezonunu da Pelicans’ta 35 maçta 2.8 sayı-1.8 ribaund ortalamalarıyla tamamladı.

2015 yılında Utah Jazz’dan 2 yıllık kontrat alan Withey, 2015-2016 sezonunda 51 maçta parkeye çıkarak 4.3 sayı-3.4 ribaund-1 blok ortalamalarına sahip oldu. 2016-2017 Sezonunda ise 54 maçta 2.8 sayı-2.3 ribaund ortalamalarıyla oynayan Jeff Withey, son olarak 2017-2018 sezonunu Dallas Mavericks’te geçirdi ve sezonu 9 maçta 1.7 sayı-1.1 ribaund ortalamalarıyla kapattı.

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