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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol
23.07.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

Jeanie: 'Bunu yapan gerçek bir Lakers taraftarı değildir'

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Jeanie: 'Bunu yapan gerçek bir Lakers taraftarı değildir'

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Los Angeles'ta LeBron James için yapılan duvar resimlerinin başkaları tarafından bozulması durumuna tepki gösterdi.

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Los Angeles'ta LeBron James için yapılan duvar resimlerinin başkaları tarafından bozulması durumuna tepki gösterdi.

Los Angeles'daki LeBron James duvar resimleri bir bir bozuluyor. Birçok kişi, Los Angeles'taki bazı insanların neden bugün Lakers için oynayabilecek en büyük basketbolcuyu istemediklerini merak ediyor.

James'in yeni sezonda Lakers'ta oluşunu kutlamak için, bazı sanatçılar Los Angeles'ın her yerine LeBron'un duvar resmini koydular. Her LA'linin bu durumu hoş karşılaması beklense de, durum böyle olmadı. Birkaç duvar resmi, tamamlandıktan kısa bir süre sonra tahrip edildi.

Takımın sahibi Jeanie Buss'ın bu duruma bir cevabı var:

"Bunu yapıyorsanız, o zaman bir Laker taraftarı değilsiniz. Boston'dan kaç kişinin Los Angeles'ta yaşadığını farketmemiştim!" (Sporx)

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