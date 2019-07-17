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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
17.07.2019 - 20:31, Son Güncelleme:

Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael Seri kaç yaşında ve nereli?

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Jean Michael Seri kimdir? Jean Michael Seri kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray Kulübü, İngiliz takımı Fulham'ın Fildişi Sahilli futbolcusu Jean Michael Seri'yi kiralamak için görüşmelere başlandığını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, Jean Michael Seri'nin kim olduğu, kariyeri ve özel yaşamı merak konusu oldu. Peki, Jean Michael Seri kimdir?

19 Temmuz 1991 tarihinde Fildişi Sahili'nin Grand-Bereby bölgesinde dünyaya geldi. Çocukluktan beri futbola ilgisi olan Jean Michael Seri, 2009 yılında Africa Sports'un alt yapısında futbola başladı.

2010-2012 yıllarında ASEC Mimosas'da forma giyen orta saha oyuncusu, 2012'de Porto'nun "B" takımına transfer oldu.

2013'te Portekiz ekibi Paços Ferreira'ya transfer olan Seri, 2015 yılında Fransa'nın köklü kulübü Nice'e imza attı.

Buradaki performansıyla büyük takımların ilgisini çeken oyuncu, 2018'de Premier Lig ekiplerinden Fulham'a 30 milyon Euro bedelle transfer oldu.

'Afrikalı Xavi' olarak adlandırılan ve ülkesinin milli takımında da forma giyen oyuncunun adı şimdi ise Galatasaray ile anılıyor.

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