Jean Michael Seri için Galatasaray'a dev rakipler
Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'ye dev kulüpler talip oldu.
İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli futbolcu ile Napoli, Roma ve Milan gibi kulüpler ilgileniyor.
İngiltere'den ayrılmak istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu, Afika Uluslar Kupası'na katıldığı için tatil yapıyor.
Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferinde ise usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Seri, geçtiğimiz sezon 1 gol ve 3 asist yaptı ve takımı küme düştü.
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