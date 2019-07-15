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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
15.07.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Jean Michael Seri için Galatasaray'a dev rakipler

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Jean Michael Seri için Galatasaray'a dev rakipler

Galatasaray'ın transferi için girişimlerde bulunduğu Fulham'ın orta sahası Jean Michael Seri'ye dev kulüpler talip oldu.

İngiliz Sky Sports'ta yer alan habere göre Fildişi Sahilli futbolcu ile Napoli, Roma ve Milan gibi kulüpler ilgileniyor.

İngiltere'den ayrılmak istediği belirtilen 27 yaşındaki futbolcu, Afika Uluslar Kupası'na katıldığı için tatil yapıyor.

Seri'nin Nice'ten Fulham'a transferinde ise usulsüzlük olduğu gerekçesiyle dava açıldığı kaydedildi. Seri, geçtiğimiz sezon 1 gol ve 3 asist yaptı ve takımı küme düştü.

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Jean Michael Seri için Galatasaraya dev rakipler

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