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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet
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Sıradaki Haber: NBA yıldızının yeni takımı Panathinaikos!

Basketbol
AA
06.02.2018 - 10:51, Son Güncelleme:

Jazz'dan peş peşe 6. galibiyet

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New Orleans Pelicans'ı 133-109 yenen Utah Jazz, üst üste 6. karşılaşmasını kazandı.

NBA'e 7 maçla devam edildi. Utah Jazz, 6 oyuncusunun çift haneli skor ürettiği New Orleans Pelicans deplasmanından 133-109 galip ayrıldı.

Jazz'da Rodney Hood, 30 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ricky Rubio 20 sayı, 11 asist, Rudy Gobert de 19 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.

Pelicans'ta Jrue Holiday'in 28 sayı, 5 ribaunt, Rajon Rondo'nun 18 sayı, 8 asist ve Anthony Davis'in 15 sayı, 11 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Wizards, Wall olmadan da kazanıyor
Konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-102 mağlup eden Washington Wizards, art arda 5. galibiyetini elde etti. Wizards böylece dizinden ameliyat edilen all-star oyun kurucusu John Wall'dan yoksun çıktığı 5. maçı da kazandı.

8 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wizards'ta Bradley Beal 21 sayı, Kelly Oubre ise 15 sayı, 7 ribauntla bir adım öne çıktı. Markieff Morris de 11 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.

Pacers'ta Bojan Bogdanovic'in 29 sayı, Joe Young 17 sayı ve Lance Stephenson 13 sayı, 9 ribaunt, 6 asistle mücadele etti.
NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 111-91
Indiana Pacers-Washington Wizards: 102-111
Miami Heat-Orlando Magic: 109-111
New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 109-133
Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 121-104
Sacramento Kings-Chicago Bulls: 104-98
Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 104-101

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