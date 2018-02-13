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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Basketbol Jazz hız kesmiyor! Son kurban Spurs...
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Basketbol
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13.02.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Jazz hız kesmiyor! Son kurban Spurs...

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NBA Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Utah Jazz, San Antonio Spurs'ü 101-99 yenerek galibiyet serisini 10 maça çıkardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 101-99 yenen Utah Jazz, üst üste 10. galibiyetini aldı. NBA'e 6 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off potasına girmeye çalışan Utah Jazz, Batı'nın 3. sırasındaki San Antonio Spurs'ü 101-99 mağlup etti.

Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 25 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, 3 top çalma üreten Donovan Mitchell, maçı 20 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle tamamlayan Joe Ingles ve 19 sayı, 7 ribauntla oynayan Derrick Favors taşıdı. Rudy Gobert ise 10 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Spurs'te Pau Gasol'ün 15 sayı, 15 ribaunt, 6 asist ve Kyle Anderson'ın 16 sayı, 5 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Jazz hız kesmiyor Son kurban Spurs...

Pelicans'ı Davis sürükledi
New Orleans Pelicans, all-star forveti Anthony Davis'in 38 sayı, 10 ribauntla öne çıktığı Detroit Pistons karşılaşmasını, 118-103 kazandı.
Misafir ekip Pelicans'ta Jrue Holiday 21 sayı, 12 asist, Nikola Mirotic de 21 sayı, 12 ribauntla "double double"a imza attı.
Art arda 3. yenilgisini alan Pistons'ta Blake Griffin 22 sayı, 6 ribaunt, Andre Drummond ise 13 sayı, 21 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 6 maçla devam edilecek.

Sonuçlar
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 103-118
Philadelphia 76ers-New York Knicks: 108-92
Brooklyn Nets-Los Angeles Clippers: 101-114
Chicago Bulls-Orlando Magic: 105-101
Utah Jazz-San Antonio Spurs: 101-99
Golden State Warriors-Phoenix Suns: 129-83

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