Javier Mascherano, Arjantin'e 15 yıl sonra transfer oldu!
Arjantinli ünlü futbolcu Javier Mascherano, 15 yıl sonra ülkesine döndü ve Estudiantes'e transfer oldu.
Uzun yıllar Liverpool ve Barcelona formaları giyen ve son olarak Çin'de Hebei China Fortune takımında oynayan Javier Mascherano, ülkesi Arjantin'e döndü.
35 yaşındaki Javier Mascherano, Arjantin'in Estudiantes takımı ile sözleşme imzalarken Arjantin ekibi de transferi sosyal medyadan duyurdu.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle