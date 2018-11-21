Javier Hernandez'e sürpriz teklif

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriJavier Hernandez'e sürpriz teklif
GeriFutbol Javier Hernandez'e sürpriz teklif
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
21.11.2018 - 08:32, Son Güncelleme:

Javier Hernandez'e sürpriz teklif

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Javier Hernandez'e sürpriz teklif

West Ham’da 12 haftada beklentilerin altında kalan Javier Hernandez (Chicharito) için görüşmelerin olumlu geçtiğini bildiren İngiliz basını, “Siyah-Beyazlılar, sezon sonuna kadar Meksikalı golcüyü 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor” bilgisini verdi.

Gol yollarındaki sorunu tecrübeli bir isimle aşmaya çalışan Beşiktaş, sezon başında gündeme gelen Burak Yılmaz’ı taraftarın tepkisi nedeniyle alamamıştı. Beşiktaş yönetimi, Burak Yılmaz için bazı fedakarlıkları göze alsa da taraftarın şiddetle karşı duruşu, bu transferin gerçekleşmesini önledi. Ancak sezon başladığında da Beşiktaş’ın gol konusundaki sıkıntısı iyice gün yüzüne çıktı. Siyah-Beyazlı yönetim, ikinci yarıda aynı sorunun yaşanmaması için ocak ayında iyi bir golcüyü getirmek konusunda harekete geçti. Teknik Direktör Şenol Güneş’in de onayı alınarak West Ham’la Meksikalı yıldız Hernandez için görüşmeler yapıldı.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ SESSİZ

İngiliz basını, yapılan temaslar sonrası görüşmelerin olumlu ve iyi bir seyir izlediğini duyurdu. Beşiktaş, oyuncuyu sezon sonuna kadar sadece ücretini ödeyerek kiralamak istiyor. Eğer Javier Hernandez sezon sonunda Siyah-Beyazlı ekibin beklentilerini karşılayabilirse, bu kez satın alma opsiyonu kullanılacak. İngiliz basını, taraflar arasındaki görüşmelerde satın alma opsiyonunun 10 milyon euro olması konusunda uzlaşma sağlandığını da bildirdi. Beşiktaş cephesinden ise bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

MİLLİ TAKIMDA 50 GOL ATTI

Önceki gün İngiltere’ye giden Başkan Fikret Orman’ın, bu oyuncu için temaslarda bulunduğu da belirtildi. Transfer konusunda yapılan temasların olumlu sonuçlanması halinde transferden sorumlu yönetici Umut Güner’in, Ada’ya giderek resmi imzayı atacağı öne sürüldü. Şu an West Ham’da bekleneni veremeyen Meksikalı golcü, daha önce Chivas, Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen formalarını giydi. Meksika Milli Takımı’yla da 106 karşılaşmaya çıkan Chicharito, bu karşılaşmalarda tam 50 gol attı. (Akşam)

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 122Ankaragücü - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,60
    2600kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
 

Arjantin hazırlık maçında Meksika'ya acımadı!

Icardi gollerine devam ediyor! (ÖZET)Arjantin ve Meksika, hazırlık maçında karşılaştı. Tangocular Icardi ve Dybala'nın golleriyle maçtan 2-0 galip ayrıldı.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Türkiye'nin EURO 2020 şansı sürüryor

Deniz Türüç: "Formamı çok özledim"

Bursaspor'da golcü sorunu

Aybaba takımını Akhisarspor'a karşı hazırlıyor