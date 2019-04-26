Jasikevicius Cleveland yolunda
Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'un, Cedi Osman'ın formasını giydiği NBA ekibi Cleveland Cavaliers ile görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin Zalgiris zaferinde Zeljko Obradovic - Sarunas Jasikevicius düellosunun da kazananı Sırp çalıştırıcı oldu. Sarı-lacivertliler Zalgiris'in Euroleague macerasını noktalarken, Litvanya basınından önemli bir iddia geldi.
Litvanya basınından Delfi'nin haberine göre Sarunas Jasikevicius, NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers ile görüşme halinde. İddiaya göre Cleveland Cavaliers genel menajeri Koby Altman da son Zalgiris - Fenerbahçe maçını yerinde takip etti.
Altman’ın orada bulunma sebebinin Sarunas Jasikevicius ile yapacağı görüşme olduğu kaydedildi. Farklı iş anlaşmaları nedeniyle de Litvanya’da bulunan Altman, iddiaya göre bir süredir Sarunas Jasikevicius ile başantrenörlük görevi için görüşüyor.
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