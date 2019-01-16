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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: Eurohoops
16.01.2019 - 16:13, Son Güncelleme:

Jasikevicius: 'Basketbol ilk görüşte aşk gibiydi'

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Jasikevicius: 'Basketbol ilk görüşte aşk gibiydi'

Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius basketbolla tanışma hikayesini anlattı, ilk görüşte aşık olduğu oyuna ilişkin ilk anılarını hatırladı.

Turkish Airlines EuroLeague’in resmi web sitesi Koç Köşesi’nde Zalgiris Kaunas’ın patronu Sarunas Jasikevicius’a basketbola başlangıç hikayesini sordu.

Litvanyalı efsane oyuncu ve başarılı koç “ilk görüşte aşk” dediği basketbolla tanışmasını şu sözlerle anlattı:

“Çocukluğum Kaunas’ta geçti, ilk basketbol idmanına gittiğimde altı yaşındaydım. Babam beni antrenmanlara götürüyordu. Salonu ve koçumu hatırlıyorum. Orada çok mutluydum. Televizyonda Zalgiris‘i izlemek beni basketbola çekmişti. Adeta aşık olmuştum. Çok basitçe oluvermişti.”

“Çok tutkulu bir taraftardım, çocukken babamla maçlara da giderdik. CSKA Moskova’ya karşı oynadığımız maçları çok iyi hatırlıyorum. Maçlara bilet bulmak çok zordu, boş tek koltuk yoktu. Babamın kucağında otururdum.”

“Beni ilk etkileyen oyuncular Zalgiris’tendi: Arvydas Sabonis, Kurtinaitis, Chomicius. Bizim için bu oyuncular televizyonda gördüğümüz yegane oyuncular olduğundan çok büyüktü. Zalgiris hep TV’deydi, bizim kahramanlarımızdı. Yaptıklarını görüp taklit etmeye çalışırdık.”

“Basketbolu hep sevdim. İlk görüşte aşık oldum. Tenis de hep sevdiğim bir oyun olmuştur. ABD’de golf de oynamaya başladım, golfü de seviyorum. Ama ikisi de basketbolla yarışamaz. Basketbol benim için bir hayat tarzı.”

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