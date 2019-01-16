Jasikevicius: 'Basketbol ilk görüşte aşk gibiydi'
Zalgiris Kaunas koçu Sarunas Jasikevicius basketbolla tanışma hikayesini anlattı, ilk görüşte aşık olduğu oyuna ilişkin ilk anılarını hatırladı.
Turkish Airlines EuroLeague’in resmi web sitesi Koç Köşesi’nde Zalgiris Kaunas’ın patronu Sarunas Jasikevicius’a basketbola başlangıç hikayesini sordu.
Litvanyalı efsane oyuncu ve başarılı koç “ilk görüşte aşk” dediği basketbolla tanışmasını şu sözlerle anlattı:
“Çocukluğum Kaunas’ta geçti, ilk basketbol idmanına gittiğimde altı yaşındaydım. Babam beni antrenmanlara götürüyordu. Salonu ve koçumu hatırlıyorum. Orada çok mutluydum. Televizyonda Zalgiris‘i izlemek beni basketbola çekmişti. Adeta aşık olmuştum. Çok basitçe oluvermişti.”
“Çok tutkulu bir taraftardım, çocukken babamla maçlara da giderdik. CSKA Moskova’ya karşı oynadığımız maçları çok iyi hatırlıyorum. Maçlara bilet bulmak çok zordu, boş tek koltuk yoktu. Babamın kucağında otururdum.”
“Beni ilk etkileyen oyuncular Zalgiris’tendi: Arvydas Sabonis, Kurtinaitis, Chomicius. Bizim için bu oyuncular televizyonda gördüğümüz yegane oyuncular olduğundan çok büyüktü. Zalgiris hep TV’deydi, bizim kahramanlarımızdı. Yaptıklarını görüp taklit etmeye çalışırdık.”
“Basketbolu hep sevdim. İlk görüşte aşık oldum. Tenis de hep sevdiğim bir oyun olmuştur. ABD’de golf de oynamaya başladım, golfü de seviyorum. Ama ikisi de basketbolla yarışamaz. Basketbol benim için bir hayat tarzı.”
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