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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
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07.08.2019 - 18:16, Son Güncelleme:

Jardim'den Falcao açıklaması! Transfer...

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Jardim'den Falcao açıklaması! Transfer...

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş verdiği Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili Monaco Teknik Direktörü Leonardo Jardim'den gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi.

Yeni sezon başlamadan kadrosunu dünyaca ünlü bir golcüyle güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi, uzun bir süredir Monaco'nun Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun peşinden koşuyordu. Fransız kulübünün başkan yardımcısı Oleg Petrov'un takımda kalacağını duyurduğu yıldız isim, geleceği hakkında yaptığı son açıklamada çok iyi teklifler aldığını söylemiş ve ayrılık sinyali vermişti.

33 yaşındaki santrforla ilgili son açıklama ise bugün Monaco'nun hocası Leonardo Jardim'den geldi. Portekizli teknik adam, Ligue 1'in ilk haftasında Olimpik Lyon ile oynayacakları karşılaşma öncesinde düzenlediği basın toplantısında Falcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili sorulara şu şekilde yanıt verdi:

"Falcao, son demecinde şu anki durumuna ilişkin fikirlerini paylaştı. Herkes onu ne kadar çok sevdiğimi biliyor. Kendisi %200 profesyonel ve bizim son yıllardaki golcümüz. O, her an göreve hazır bir futbolcu. Şahsen kendisinin takımda kalmasını istiyorum ama bu, kulüp ile onun arasındaki bir mesele. Ben de bu konuyu yönetime bıraktım."

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