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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 13.10.2019 - 11:09, Son Güncelleme:

Japonya'da zafer Bottas'ın! Mercedes, takımlar klasmanında şampiyon...

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Japonya'da zafer Bottas'ın! Mercedes, takımlar klasmanında şampiyon...

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. ayağı Japonya Grand Prix'sini, Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi.

Formula 1'de sezonun 17. mücadelesi, Japonya'nın Mie ilindeki 5 bin 807 metrelik Uluslararası Suzuka Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.

Yarışa 3. cepten başlayan Mercedes sürücüsü Bottas, pole pozisyonundaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel'in kötü bir start almasını iyi değerlendirerek liderliği ele geçirdi. Yarış boyunca ilk sıradaki yerini koruyan Fin pilot, bu sezon üçüncü kez podyumun zirvesine çıktı.

Bottas'ın 13.3 saniye arkasındaki Vettel ikinciliği, 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.

Yarışa ikinci sırada başlayan ancak ilk turda Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen ile çarpışan Ferrari sürücüsü Charles Leclerc, altıncı oldu.

- Mercedes şampiyonluğunu ilan etti

Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi.

Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti.
Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

- İlk 10
1. Valtteri Bottas (Mercedes)
2. Sebastian Vettel (Ferrari)
3. Lewis Hamilton (Mercedes)
4. Alexander Albon (Red Bull-Honda)
5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Daniel Ricciardo (Renault)
8. Pierre Gasly (Toro Rosso)
9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)
10. Nico Hulkenberg (Renault)

- Pilotlar klasmanı
1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan
2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274
3. Charles Leclerc (Monako): 223
4. Max Verstappen (Hollanda): 212
5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

- Takımlar klasmanı
1. Mercedes: 612 puan
2. Ferrari: 435
3. Red Bull: 323
4. McLaren: 111
5. Renault: 75 

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Inter ve Pirelli'nin Monza GP'yi ziyaretini hatırlayalım...

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