Japonya'da Nagatomo rüzgarı!
Galatasaray'ın devre arasında İnter'den kiraladığı Nagatomo Japonya'da konuşulmaya devam ediyor.
G.SARAY'ın Yuto Nagatomo'yu transfer etmesinden sonra Japonya'da esen 'sarı-kırmızı' rüzgar tüm hızıyla devam ediyor. Japon futbolseverlerin her maçta TT Stadı'na kadar gelip Nagatomo'yu izlemesi artık doğal bir manzara... Japon TV'leri de bu rüzgara kendini kaptırdı. Nagatomo ve sarı-kırmızılı forma giyen Galatasaray hayranı Japon futbolseverler, ekranlarda reytingleri yükseltiyor.(Fotomaç)
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