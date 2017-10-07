Japonya'da ilk cep Hamilton

Japonya'nın Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Kariyerinde 3 dünya şampiyonluğu bulunan ve bu sezon pilotlar klasmanında liderliğini sürdüren Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1.27.319'luk derecesiyle yarışa pole pozisyonunda başlama hakkını elde etti. 32 yaşındaki Hamilton, Japonya Grand Prix'sinde ilk, bu sezon 10. ve kariyerinin ise 71. pole pozisyonunu kazandı.



Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas 1.27.651'lik zamanlamasıyla ikinci, Hamilton ile şampiyonluk mücadelesi veren Ferrari'nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise 1.27.791 ile üçüncü en iyi zamana imza attı. Ancak, vites kutusu değişikliği nedeniyle ceza alan Bottas, yarınki yarışa beş sıra geriden başlayacak.



Yarın TSİ 08.00'de başlayacak Japonya Grand Prix'sinde ilk 10 sıradaki pilotlar ve dereceleri şöyle:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1.27.319

2. Valtteri Bottas (Mercedes) 1.27.651

3. Sebastian Vettel (Ferrari) 1.27.791

4. Daniel Ricciardo (Red Bull-TAG Heuer) 1.28.306

5. Max Verstappen (Red Bull-TAG Heuer) 1.28.332

6. Kimi Raikkonen (Ferrari) 1.28.498

7. Estaban Ocon (Force India) 1.29.111

8. Sergio Perez (Force India) 1.29.260

9. Felipe Massa (Williams Mercedes) 1.29.480

10. Fernando Alonso (McLaren) 1.30.687