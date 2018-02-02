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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Japonya'da gündem Galatasaray
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Sıradaki Haber: Mesut'tan dev imza... Tarih onu yazacak!

Futbol
İHA
02.02.2018 - 17:30, Son Güncelleme:

Japonya'da gündem Galatasaray

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Galatasaray'ın Nagatomo'yu transfer etmesi, Türkiye'deki Japonları da sevindirdi. Fuji Televizyonu İstanbul Büro Şefi Toru Uchihashi, başarılı sol bekin sarı-kırmızılı kulüpte başarılı olacağını belirtirken, ülkesinde de Nagatomo'nun transferinin gündem olduğunu vurguladı.

Galatasaray’ın Inter’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Japon futbolcusu Yuto Nagatomo, Türkiye’de gündem olurken aynı zaman kendi ülkesinde de çok konuşulan haberler arasında yer aldı. Başarılı futbolcu, Junichi Inamoto’nun ardından sarı-kırmızılıların ikinci Japon futbolcusu oldu. Bu transfer, Japon medyasının da ilgi odağı haline geldi. Nagatomo’nun geçtiğimiz günlerde İstanbul’a gelişinin Türkiye’de bulunan Japon basın mensupları tarafından da takip edilmesi büyük yankı uyandırmıştı.

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Yuto Nagatomonun ilk idmanından kareler
Yuto Nagatomo'nun ilk idmanından kareler

“Nagatomo’nun Galatasaray’a transferini duyunca heyecanlandım”

Bu transferle ilgili İhlas Haber Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Fuji Televizyonu İstanbul Büro Şefi Toru Uchihashi, bir Japon olarak, Nagatomo’nun sarı-kırmızılılara transferini duyunca heyecanlandığını belirterek, “Onun çıkacağı ilk maçı dört gözle bekliyorum. Inter’de son zamanlarda maça giremiyordu. Japonlar kendisi için üzgündü. Türkiye’ye gelirse daha çok oynayabileceğini düşünüyordu. Bu transferden dolayı çok mutlu oldu” diye konuştu.

Toru Uchihashi, Galatasaray’da daha önce Junichi Inamoto’nun da oynadığını ve bu yüzden Japonya’da en çok tanınan Türk takımının Galatasaray olduğunu söyledi.

“Japonya Milli Takımı’nın sol bekte vazgeçilmez ismi”

31 yaşındaki futbolcunun Japonya Futbol Milli Takımı’nın en önemli isimlerinden biri olduğunu vurgulayan Uchihashi, “Nagatomo, Milli Takım’ın sol bekte vazgeçilmez ismi. Hücuma çok katılıyor, iyi bir futbolcu. Galatasaray’a büyük katkıları olacaktır” şeklinde konuştu.

“2002 Dünya Kupası, Türkiye’nin Japonya’da tanınırlığını arttırdı”

Türkiye’nin 2002 Dünya Kupası’ndan sonra Japonya’da tanınırlığının arttığını ifade eden Toru Uchihashi, “Türkiye Milli Takımı Japonya ve Kore’de yapılan Dünya Kupası’nda üçüncü oldu. O turnuvada Japonya ile de karşılaştı. Türkiye Futbol Takımı’nın çok güçlü olduğu Japonya’da da biliniyor” değerlendirmesinde bulundu.

“Nagatomo geldikten sonra koyu Galatasaray taraftarı oldum”

Kendisinin Türkiye’de Galatasaray’ı desteklediğini ve neden sarı-kırmızılıları tuttuğunu da anlatan Uchihashi, “Ben Türkiye’ye geldikten sonra Galatasaraylı bir arkadaş, Galatasaray Passolig kartı çıkarmıştı. O zaman çok Galatasaray taraftarı değildim. Nagatomo geldikten sonra koyu Galatasaray taraftarı oldum” dedi.
Uchihashi, Japonya’da Türkiye’deki gibi Passolig uygulamasının olmadığını ve sporsever herkesin maçlara gidebildiğini söyledi.

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