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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya Kupası
AA
19.06.2018 - 16:57, Son Güncelleme:

Japonya tarih yazdı! Kolombiya'yı devirdi...

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Japonya tarih yazdı! Kolombiya'yı devirdi...

Dünya Kupası H Grubu maçında Japonya, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvaya 3 puan ile başladı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi Güney Amerika ülkesini mağlup ederken 2018 Dünya Kupası'nın ilk kırmızı kartı da bu maçta çıktı.

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu mücadelesinde Japonya, Kolombiya'yı 2-1 yendi. 

Hakemler: Damir Skomina, Jure Praprotnik (Slovenya), Robert Vukan (Almanya) 

Kolombiya: Ospina, Arias, Davinson Sanchez, Murillo, Mojica, Carlos Sanchez, Lerma, Cuadrado (Dk. 31 Barrios), Quintero (Dk. 59 Rodriguez), Izquierdo (Dk. 70 Bacca), Falcao 

Japonya: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Hasebe, Shibasaki (Dk. 80 Yamaguchi), Haraguchi, Kagawa (Dk. 70 Honda), Inui, Osako (Dk. 85 Okazaki) 

Goller: Dk. 6 Kagawa (Penaltıdan), Dk. 73 Osako (Japonya), Dk. 39 Quintero (Kolombiya) 

Kırmızı kart: Dk. 3 Carlos Sanchez (Kolombiya) 
Sarı kartlar: Dk. 64 Barrios, Dk. 86 Rodriguez (Kolombiya), Dk.90 4 Kawashima (Japonya) 

Önemli anlar:
3. dakikada Kagawa'nın vuruşunda Carlos Sanchez, topa elle müdahale etti ve hakem penaltı verdi. Mücadelenin hakemi, bu pozisyonun ardından Sanchez'e kırmızı kart gösterdi. Böylece Sanchez, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ilk isim oldu. 
6. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kagawa, topu ağlara göndererek Japonya'yı 1-0 öne geçirdi. 
39. dakikada sağ çaprazdan kazanılan frikikte topun başına geçen Quintero, barajın altından yaptığı vuruşla golü buldu. Yerden giden top, kaleci Kawashima'nın müdahalesine rağmen çizgiyi geçti ve Kolombiya 1-1'lik eşitliği yakaladı. 

İlk yarı 1-1 berabere sona erdi. 
73. dakikada Honda'nın sol kanattan kullandığı kornerde, Osako'nun kale sahasında yaptığı kafa vuruşunda direğe de çarpan top ağlara gitti: 1-2. 

Karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Japonya, turnuvaya üç puanla başladı. Böylece Dünya Kupası tarihinde ilk kez bir Asya ülkesi, Güney Amerika temsilcisini mağlup etti. 

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