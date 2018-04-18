Japonya Lig Kupası'na iddaa tüyoları!
iddaa oyuncularının vazgeçemediği organizasyonlardan biri de Japonya Lig Kupası. 13:00'te başlayacak maçlar öncesi öne çıkanlara göz atalım...
Tokyo - Yokohama Marinos
- Aralarındaki son 3 maçı kazanan Yokohama Marinos, 3 maç sonunda 7 puanla da A Grubu'nun zirvesinde.
- Tokyo ise son 4 iç saha maçını kazanıp çıkışa geçti.
Nagoya - Hiroshima
- Son 7 resmi maçını kaybeden Nagoya'nın performansı dibe vurdu.
- C Grubu'nun zirvesindeki Hiroshima ise bu sezon deplasmanda oynadığı 7 maçı da kazandı.
Nagasaki - Vissel Kobe
- D Grubu'nda zirve ortakları karşı karşıya, grubun ilk maçı 2-2 bitmişti.
- Vissel Kobe'nin son 4 deplasman maçının 3'ü, Nagasaki'nin evindeki son 4 maçının tamamı ÜST bitti.
Gamba Osaka - Urawa Red Diamonds
- Aralarındaki son 4 maçta karşılıklı goller izledik.
- Urawa'nın bu sezon deplasmanda oynadığı 6 maçının 5'i de karşılıklı golle sonuçlandı.
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