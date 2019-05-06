Japon gazeteci, derbi öncesi İstiklal Marşı'nı okudu
Kagawa ve Nagatomo'yu izlemek için Türk Telekom Stadyumu'na gelen Japon gazetecilerden biri, İstiklal Marşımızı okurken görüntülendi.
Dün Galatasaray'la Beşiktaş arasında oynanan derbi karşılaşması, saha içinde yaşananlarıyla uzun süre daha konuşulmaya devam edecek gibi görünüyor. Ancak dünkü maçın en dikkat çeken anlarından biri yeşil sahada değil, o sahayı çevreleyen tribünlerde yaşandı.
Beşiktaşlı Kagawa ve Galatasaraylı Nagatomo'yu izlemek için Türk Telekomn Stadyumu'nda dün pek çok sayıda Japon basın mensubu yer alıyordu. Türkiye Spor Yazarları Derneği Akreditasyon Sorumlusu Birgül Pullukçu'nun maç öncesi çektiği ve kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde, Japon basın mensuplarından birinin, Türk Telekom Stadyumu'nda okunan İstiklal Marşımıza başından sonuna kadar eşlik ettiği görüldü. Tomoe Tsuchiya isimli gazetecinin bu güzel hareketi, hem stadyumda, hem de sosyal medyada pek çok olumlu geri dönüş aldı. Öyle ki Tsuchiya'yla röportaj yapan yerli basın mensuplarımızın bile olduğu öğrenildi.
Akreditasyon Sorumlusu Pullukçu da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Japon gazetecimizin bundan sonra bütün maçlara akreditesi onaylı" diyerek, her maç için kendisine basın tribününde yerinin hazır olduğunu bildirdi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle