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Janssen'den Ada'ya mesaj! Şampiyonluk görmeden...

Fenerbahçe'nin sezon başında Tottenham'dan kiraladığı Vincent Janssen, kulübüne mesaj gönderdi.

Hürriyet Haber
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Geldiği günden beri sözleşmesindeki 'Tottenham isediği zaman geri çağırabilir' maddesi sürekli tartışılan Hollandalı oyuncu, İngiliz yetkililerden bu tür söylentilere son vermelerini istedi. "Beni sakın çağırmayın. Burada Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp devre arasında değil sezon sonunda gelirim" diyen 23 yaşındaki forvet, "Burada çok mutluyum. Türk futboluna yeni yeni alıştım. Sert ve zorlu bir lig. Dünyada çok izlenmese de neredeyse Premier Lig gibi" ifadesini kullandı.

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Janssen'in Tottenham'a menajeri aracılığıyla ilettiği mesajında son olarak "Burada kendimi bulup bomba gibi dönmek istiyorum. Benim düzenimizi bozmayın" diyerek serzenişte bulundu. Fenerbahçeli yöneticiler de geçtiğimiz günlerde genç futbolcunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını bildirip taraftarlara 'rahat olun' açıklaması yapmışlardı. (Fotomaç)

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