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Janssen şaşkına çevirdi! İngilizler...

Ada basını, “Janssen, İstanbul’da kendini buldu. Gerçek bir savaşçı gibi” manşetlerini attı

Hürriyet Haber
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İngilizler, Vincent Janssen'in Fenerbahçe'deki performansı karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Ada basını yaptığı haberlerde, "Janssen İstanbul'da kendini buldu. Gerçek bir savaşçı gibi mücadele ediyor. O, tam Fenerbahçe'ye göre" manşetlerini attı. Hollandalı golcünün Fenerbahçe'de çok iyi oynadığını belirten gazeteler, "Tottenham'da gerçek gücünden uzaktı. Tekrar kendine geldi. Yıldız olduğunu yeniden hatırladı" yorumlarını yaptı.

Janssen'in performansı Sarı-Lacivertli taraftarları da memnun ediyor. (Takvim)

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