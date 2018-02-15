Janssen ne zaman dönecek? İşte o tarih...
Vincent Janssen’in ayak baş parmağındaki ödemin tüm spor yaralanmalarında görülme oranı sadece yüzde 2... F.Bahçe sağlık heyeti, yoğun tedavi uyguladığı oyuncunun mart başında takımla çalışmalara katılmasını öngörüyor.
FENERBAHÇE’nin Hollandalı golcüsü Vincent Janssen’in yapılan son kontrollerinde ayak baş parmağındaki kemik ödeminin geçmediği belirtildi. Golcü futbolcu, 24 Şubat’ta yeniden kontrolden geçecek. İyileşme görülürse antrenmanlara yeniden başlayacak. Fenerbahçe sağlık heyeti, Janssen’in MR sonuçlarını Tottenham ve Hollanda Milli Takımı sağlık heyetiyle paylaşıyor, görüş alışveriş sonrası tedavinin nasıl devam etmesi gerektiğine karar veriliyor.
MART AYININ İLK HAFTASI...
Hollandalı golcünün sahalara ne zaman döneceği henüz belli olmazken, Janssen’in sakatlığının spor yaralanmaları arasında ender görülen bir vaka olduğu belirtildi. Tüm spor yaralanmalarında böyle bir sakatlık görülme oranının yüzde 2 olduğu, sakatlık bölgesinin de şanssız bir yer olduğu kaydedildi. İyileşme süreci 6 hafta ile 3 ay arasında öngörülen sakatlıkta son aşamaya gelindiği belirtildi. Janssen’in mart ayının ilk haftasında takımla çalışmalara katılması bekleniyor.
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