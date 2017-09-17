Janssen Aykut Kocaman'ın ilk tercihi olacak

Kalede Kameni’nin olması doğru bir tercih. Volkan sezon başından beri çok yıprandı. Yiyeceği bir gol hatalı olmasa bile onu da daha da yıpratacaktı. Kameni belki iyi bir performans ile kaleyi kapabilir.

Alanyaspor’un hücumu düşünen yapısı ileçok pozisyona girme ihtimali olduğu düşünülürse İspanya’da bu tarz maçlarda devleşen Kameni’ye yarayabilir.



Janssen hazır geldi. Fizikli ve gol yollarında etkili bir oyuncu. Belli ki bu sezon Kocaman’ın ilk tercihi olacak. Soldado zaman zaman iç saha maçlarında ikinci forvet gibi oynayacak…



Fenerbahçe neden 2’li forvet oynamıyor deniliyor. Bence iki forvetle oynuyor. Kocaman’ın kafasında Giuliano’nun ikinci forvet olarak oynaması var. Bunu uygulamaya çalışıyor. Guiliano şu ana kadar bekleneni veremese de önümüzdeki dönemlerde gol konusunda takımına büyük katkı sağlayacak.