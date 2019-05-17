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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
17.05.2019 - 07:33, Son Güncelleme:

Jan Vesely piyangosu!

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Jan Vesely piyangosu!

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Jan Vesely, Final Four öncesi konuştu. Vesely, kendini iyi hissettiğini ve sahada olacaklara hazır olduğunu söyledi.

Fenerbahçe Beko'nun Çek pivotu Jan Vesely, sakatlığını atlatarak antrenmanlara başladığını ve THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde forma giymeye hazır olduğunu söyledi.

Fernando Buesa Arena'da bugün oynayacakları Anadolu Efes maçının antrenmanı öncesi Jan Vesely, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 20 gündür sakatlığı bulunan ve Dörtlü Final'de oynamasına şüpheyle bakılan Vesely, sarı-lacivertli taraftarlara müjdeli haberi vererek, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi iyi hissediyorum. Takımla bir iki antrenmana çıktım. Tabii yarın maçtan önce bileceğiz sahada nasıl olacağımı. 5 senedir Obradovic'le çalışıyorum. Çok fazla şey değiştirdiğini söyleyemem. Obradovic'in ne istediğini biliyorum. Bu yüzden sahada olacaklara hazırım."

Anadolu Efes'le oynayacakları maça da değinen Vesely, "Onlarla bu sezon 6 maç oynadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Kim daha çok isterse yarın o kazanacak." diye konuştu.

MELİH MAHMUTOĞLU: ARTIK İŞ TAMAMEN BİZ OYUNCULARIN ÜZERİNDE

Fenerbahçe Beko Kaptanı Melih Mahmutoğlu, yarın kazanarak yeniden final maçı oynamaya hak kazanmak istediklerini dile getirdi.

İspanya'da güzel bir ortam olduğunu anlatan Melih, "Artık iş tamamen biz oyuncuların üzerinde. Her şey şu an takım için iyi gidiyor. Artık sahaya çıkıp en iyimizi vermek bizim elimizde. İki takım da birbirini çok iyi tanıyor. Burası farklı olacak. Kazanan finale kalacak, sonuçta tek maç. Çekişmeli ve zor bir maç bekliyorum. İyi mücadele eden ve az hata yapan takım finale kalacaktır. Taraftarımız da her yerde çoğunluğu sağlıyor. İnşallah yarın da coşkulu bir taraftarımız olur ve birlikte finale kalırız." değerlendirmesini yaptı.

VESELY VE KALİNİC ANTRENMANDA

Fenerbahçe Beko'da sakatlıkları soru işareti olan Vesely ve Nikola Kalinic, takımla antrenmana katıldı.

Antrenmanda yer alan iki ismin de Anadolu Efes maçında forma giyebileceği öğrenildi.

Öte yandan sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek olan Joffrey Lauvergne, koltuk değnekleriyle geldiği salonda takım arkadaşlarını kenarda oturarak izledi ve destek verdi.

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