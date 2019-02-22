Jan Vesely dönüyor!
Ocak ayı sonunda Fenerbahçe Beko’nun oyuncusu Jan Vesely'nin, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Müjdeli haber geldi...
Sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçiren Jan Vesely'nin 5-6 haftalık bir rehabilitasyon süreci geçireceği söylenmişti.
Beklenenden hızlı iyileşme gösteren Çek pivot, geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza atmıştı.
Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu İlker Üçer, Vesely'nin bugün oynanacak olan Darüşşafaka Tekfen maçı kadrosunda yer alabileceğini açıkladı. İşte o açıklama...
"Jan'ın dönüşünde oyuncu, sağlık ekibimiz ve koçlar titizlikle ilerledi. Bu hafta idmanlara başladı. Bir aksilik olmazsa bugün maç kadrosunda olmasını bekliyoruz."
Joffrey Lauvergne bu akşam yok!
Fransız pivot Joffrey Lauvergne'nin ise maç maç değerlendirmesinin yapıldığı ve bu akşam sahada olmayacağı açıklandı.
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