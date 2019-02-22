Jan Vesely dönüyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Basketbol HaberleriJan Vesely dönüyor!
GeriBasketbol Jan Vesely dönüyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Basketbol
22.02.2019 - 15:45, Son Güncelleme:

Jan Vesely dönüyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Jan Vesely dönüyor!

Ocak ayı sonunda Fenerbahçe Beko’nun oyuncusu Jan Vesely'nin, sakatlığı nedeniyle 5-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Müjdeli haber geldi...

Sağ dizinden başarılı bir menisküs operasyonu geçiren Jan Vesely'nin 5-6 haftalık bir rehabilitasyon süreci geçireceği söylenmişti.

Beklenenden hızlı iyileşme gösteren Çek pivot, geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni bir sözleşmeye de imza atmıştı.

Fenerbahçe Medya ve İletişim Sorumlusu İlker Üçer, Vesely'nin bugün oynanacak olan Darüşşafaka Tekfen maçı kadrosunda yer alabileceğini açıkladı. İşte o açıklama...

"Jan'ın dönüşünde oyuncu, sağlık ekibimiz ve koçlar titizlikle ilerledi. Bu hafta idmanlara başladı. Bir aksilik olmazsa bugün maç kadrosunda olmasını bekliyoruz."

Joffrey Lauvergne bu akşam yok!

Fransız pivot Joffrey Lauvergne'nin ise maç maç değerlendirmesinin yapıldığı ve bu akşam sahada olmayacağı açıklandı.

Jan Vesely üç yıl daha Fenerbahçe Beko’da
Jan Vesely üç yıl daha Fenerbahçe Beko’da
NBA'de dün gecenin en güzel 3 hareketiNBA'de normal sezona dün gece oynanan 6 maçla devam edildi. Gecenin en güzel hareketi ise Giannis Antetokounmpo'dan geldi.
daha fazla video için

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 963(5,5h-9,5h)Darüşşafaka - Fenerbahçe
    2
    İM2/2
    2,25
    9932kez oynandı
Hemen Oyna
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mersin BŞB gözüne Fenerbahçe'yi kestirdi!

Çukurova hata yapmak istemiyor! Hedef 30...

En çok kazanan 15 kadın esporcu

Jan Vesely dönüyor!