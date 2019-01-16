James 'Harlem'
Houston’ın süperstarı Harden, Memphis karşısında 57 sayı atarken, takımın geri kalanı 55 sayı kaydedebildi. Yıldız oyuncu, 1964’ten sonraki en başarılı seriyi yakaladı.
NBA’de bu sezon James Harden fırtınası esiyor... Houston Rockets forması giyen ABD’li süperstar, takımının sahasında Memphis Grizzlies’ı 112-94 yendiği maçta 57 sayı, 9 ribaund ve 2 asistle oynarken, müthiş performansını devam ettirdi. Bu sezon 3. kez bir mücadelede 50 sayılık performans ortaya koyan Harden, üst üste 17. kez 30 sayı barajını geçmeyi başardı.
55 YIL SONRA İLK
‘Bay sakal’ lakaplı Harden, Lakers efsanesi Kobe Bryant’ın 2002-03 sezonunda yakaladığı art arda 16 maç 30 sayı barajını aşma serisini arkasında bıraktı. Bu alandaki rekorun sahibi ise üst üste 20 maç bu başarıyı yakalayan NBA’in unutulmaz isimlerinden Wilt Chamberlain. Harden ayrıca, 1964’te Chamberlain’den sonra 30 sayı barajını üst üste geçen ilk isim oldu. Houston’ın sezonun 25. galibiyetini aldığı maçta Harden 57 sayı atarken, takımın geri kalan oyuncuları ise toplam 55 sayı kaydedebildi. Harden bununla birlikte sezonun en skorer oyununu sergilerken, 34.8 sayı ortalamasıyla 29.4 ortalamalı Curry ve Anthony Davis’in önünde zirvede bulunu- yor.
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