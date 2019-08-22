James Harden'dan MVP suçlaması
Houston Rockets’ta başarılı bir sezon geçiren ancak sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü yarışını Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’ya kaptıran James Harden, bu sonuç için medyayı suçladı.
Efkan BUCAK - Houston kentinde yayın yapan bir radyoya konuşan tecrübeli oyuncu, “Bu kararı politik buluyorum” diyen spikere “Seninle aynı şekilde düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:
“Medya, sezon başında biri hakkında hikaye yarattı ve tüm sezon bununla devam etti. Detaylara girmek istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Sahaya çıkıp yapmam gerekeni en üst düzeyde yaptım. Birkaç sezondur kimsenin yapamadığını yapıyorum.”
29 yaşındaki Harden geçen sezon 36.1 sayı, 6.6 ribaunt ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı. MVP ödülü ise 27.7 sayı, 12.5 ribaunt ve 5.9 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo’ya gitti.
Sezon boyunca Giannis’in fakir çocukluğu ve yaşadığı zor şartlarla ilgili birçok yazı yayımlanmış, Nijerya asıllı Yunan forvetin sürüklediği Milwaukee Doğu Konferansı ikincisi olmuştu. Harden’lı Rockets ise yarı finalde Golden State’e elendi.
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