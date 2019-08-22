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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
22.08.2019 - 12:18, Son Güncelleme:

James Harden'dan MVP suçlaması

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Houston Rockets’ta başarılı bir sezon geçiren ancak sezonun en değerli oyuncusu (MVP) ödülü yarışını Milwaukee Bucks’tan Giannis Antetokounmpo’ya kaptıran James Harden, bu sonuç için medyayı suçladı.

Efkan BUCAK - Houston kentinde yayın yapan bir radyoya konuşan tecrübeli oyuncu, “Bu kararı politik buluyorum” diyen spikere “Seninle aynı şekilde düşünüyorum” dedi ve şöyle devam etti:

“Medya, sezon başında biri hakkında hikaye yarattı ve tüm sezon bununla devam etti. Detaylara girmek istemiyorum. Elimden geleni yaptım. Sahaya çıkıp yapmam gerekeni en üst düzeyde yaptım. Birkaç sezondur kimsenin yapamadığını yapıyorum.”

29 yaşındaki Harden geçen sezon 36.1 sayı, 6.6 ribaunt ve 7.5 asist ortalamalarıyla oynadı. MVP ödülü ise 27.7 sayı, 12.5 ribaunt ve 5.9 asistle oynayan Giannis Antetokounmpo’ya gitti.

Sezon boyunca Giannis’in fakir çocukluğu ve yaşadığı zor şartlarla ilgili birçok yazı yayımlanmış, Nijerya asıllı Yunan forvetin sürüklediği Milwaukee Doğu Konferansı ikincisi olmuştu. Harden’lı Rockets ise yarı finalde Golden State’e elendi.

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James Hardendan MVP suçlaması

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