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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: AP
07.02.2019 - 09:54, Son Güncelleme:

James Harden'dan 36 sayı! Üst üste 28 maç oldu...

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James Harden'dan 36 sayı! Üst üste 28 maç oldu...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın 36 sayıyla oynadığı maçta Sacramento Kings'i 127-101 mağlup etti.

Rockets'ın deplasmanda Kings'i 127-101 yendiği karşılaşmada 36 sayı, 6 ribaunt, 1 asistlik performans sergileyen Harden, takımının galibiyetinde başrol oynadı. Harden, üst üste 28. maçında 30 ve üstünde sayı atmayı başardı.

Sezonun 32. galibiyetini alan Rockets'ta Gerald Green 25 sayı üretirken, Chris Paul 15 sayı, 11 asistle, Kenneth Faried de 13 sayı, 11 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Buddy Hield 20 sayı, 10 ribaunt, Marvin Bagley 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.

- Ersan'dan Wizards potasına 12 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Washington Wizards'ı 148-129 yenerek üst üste 5. galibiyetini elde etti.

17 dakika süre alan Ersan İlyasova'nın 12 sayı, 1 ribauntla oynadığı mücadelede, Giannis Antetokounmpo 43 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bradley Beal'ın 30 sayıyla oynadığı konuk ekipte, Tomas Satoransky 16 sayı, 10 asist, Thomas Bryant 26 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Brooklyn Nets-Denver Nuggets: 135-130
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 120-125
Milwaukee Bucks-Washington Wizards: 148-129
Dallas Mavericks-Charlotte Hornets: 99-93
Utah Jazz-Phoenix Suns: 116-88
Sacramento Kings-Houston Rockets: 101-127
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 141-102 

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