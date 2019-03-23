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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Spor Arena / DIŞ HABERLER
23.03.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

James Harden rekoru kırdı! 61...

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James Harden rekoru kırdı! 61...
Foto: AP

NBA'de süperstar James Harden, San Antonio potasına 61 sayı bırakarak sayı rekorunu kırdı.

NBA Batı Konferansı'nın iki güçlü ekibi San Antonio Spurs ve Houston Rockets'ın mücadelesinde kazanan 111-105'lik skorla Rockets oldu. Houston'ın süperstarı James Harden, rakip potaya 61 sayı bırakarak kariyer rekorunu kırdı.

İlk devrede tam 37 sayı atan yıldız basketbolcu, kalan bölümde sayı yağmuruna devam etti. Bu sezon 8. kez 50 ve üzeri sayı atan Harden, Joe Johnson'ı geçerek NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden 10. oyuncusu oldu.

Rockets'ın süperstarı 13'te 9 üçlük isabeti kaydetti.

Harden 61 sayısının yanında 7 ribaunt aldı, 1 asist yaptı ve 3 de top çaldı.

Houston Rockets, Batı Konferansı sıralamasında 3. durumda. San Antonio ise son yıllardaki başarılı durumunun aksine 8. sırada play-off sınırında bulunuyor.

NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:

Memphis 119-123 Orlando
Los Angeles Clippers 110-108 Cleveland
Denver Buggets 111-93 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 116-109 Toronto Raptors
Miami Heat 87-116 Milwaukee Bucks

 

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