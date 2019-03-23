James Harden rekoru kırdı! 61...
NBA'de süperstar James Harden, San Antonio potasına 61 sayı bırakarak sayı rekorunu kırdı.
NBA Batı Konferansı'nın iki güçlü ekibi San Antonio Spurs ve Houston Rockets'ın mücadelesinde kazanan 111-105'lik skorla Rockets oldu. Houston'ın süperstarı James Harden, rakip potaya 61 sayı bırakarak kariyer rekorunu kırdı.
İlk devrede tam 37 sayı atan yıldız basketbolcu, kalan bölümde sayı yağmuruna devam etti. Bu sezon 8. kez 50 ve üzeri sayı atan Harden, Joe Johnson'ı geçerek NBA tarihinin en çok üçlük kaydeden 10. oyuncusu oldu.
Rockets'ın süperstarı 13'te 9 üçlük isabeti kaydetti.
Harden 61 sayısının yanında 7 ribaunt aldı, 1 asist yaptı ve 3 de top çaldı.
Houston Rockets, Batı Konferansı sıralamasında 3. durumda. San Antonio ise son yıllardaki başarılı durumunun aksine 8. sırada play-off sınırında bulunuyor.
NBA'de gecenin sonuçları şu şekilde:
Memphis 119-123 Orlando
Los Angeles Clippers 110-108 Cleveland
Denver Buggets 111-93 New York Knicks
Oklahoma City Thunder 116-109 Toronto Raptors
Miami Heat 87-116 Milwaukee Bucks
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