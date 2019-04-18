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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
Kaynak: AA / Foto: Reuters
18.04.2019 - 10:08, Son Güncelleme:

James Harden, play-off modunu açtı! Triple-double'la gelen zafer...

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James Harden, play-off modunu açtı! Triple-double'la gelen zafer...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'ları ilk tur maçında Houston Rockets, sahasında Utah Jazz'ı 118-98 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

Rockets, Jazz karşısında yıldız oyuncusu James Harden'ın 32 sayı, 13 ribaunt, 10 asistlik performansıyla ön plana çıktığı Batı Konferansı ilk tur serisi ikinci maçını da 118-98 kazandı. Harden, play-off kariyerinde üçüncü kez "triple-double"a imza attı.

Ev sahibi Rockets'ta Chris Paul 17, Eric Gordon ve PJ Tucker 16'şar sayı kaydetti.

Jazz'da Ricky Rubio ve Royce O'Neale 17'şer, Derrick Favors ise 14 sayı buldu.

Öte yandan Doğu Konferansı play-off ilk turunda milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, sahasında Detroit Pistons'ı 120-99 mağlup ederek seriyi 2-0'a getirdi. Bucks'ta Ersan İlyasova, 3 sayı, 10 ribaunt, 3 asist, 1 blokla oynadı.

Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Boston Celtics-Indiana Pacers: 99-91 (2-0)
Milwaukee Bucks-Detroit Pistons: 120-99 (2-0)
Houston Rockets-Utah Jazz: 118-98 (2-0)

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James Harden, play-off modunu açtı Triple-doublela gelen zafer...

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