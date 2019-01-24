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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Basketbol
24.01.2019 - 07:59, Son Güncelleme:

James Harden alev aldı! Tarihe geçti...

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James Harden alev aldı! Tarihe geçti...

NBA'de sezonun en çok konuşulan ismi Houston Rockets'lı James Harden, harika bir hafta geçiriyor.

Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) normal sezona sabaha karşı oynanan 10 maçla devam edildi. Gecenin yıldızı ise sezonun MVP adayı James Harden'dan geldi. Madison Square Garden'da New York Knicks'e konuk olan Houston Rockets, sahadan 114-110 galip ayrıldı. Mücadelede 40 dakika süre alan Harden, maçı 61 sayı, 15 ribaunt, 4 asist ve 5 top çalmayla tamamladı.

Harden'ın gecede kırdığı rekorlar ise şu şekilde:

* 61 sayı ile kariyer rekoru
* Houston Rockets tarihinde bir maçta en çok sayı atan oyuncu
* 2000 yılından bu yana NBA'de 60+ sayı ve 15+ ribaund barajını aşan ilk oyuncu
* NBA tarihinde bir maçta 20+ üçlük ve 20+ serbest atış deneyen ilk oyuncu

*Kobe Bryant'tan sonra Madison Square Garden'da en çok sayı atan oyuncu (61 atmıştı)

 

* Harden'ın son 5 maçtaki ortalamaları ise muazzam sevide:

- Memphis maçı: 57 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 2 top çalma

- Brooklyn Nets maçı: 58 sayı, 10 ribaunt, 6 asist, 1 top çalma

- LA Lakers maçı: 48 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, 4 top çalma

- Phila 76ers: 37 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 top çalma

- NY Knicks maçı: 61 sayı, 15 ribaunt, 4 asist, 5 top çalma

Harden'ın son 5 maçtaki ortalaması ise 52.2 sayı, 9.6 ribaunt, 4.2 asist ve 2.6 top çalma


NBA'de ayrıca Cedi Osman ise Boston Celtics maçında kariyer rekoru kırdı.

Cedi'nin takımı Celeveland Cavaliers TD Garden'da Celtics'e 123-103 yenilirken, Cedi Osman 33 dakika süre aldığı maçı kariyer rekoru kırarak 25 sayı, 8 ribaunt ve 2 asistle tamamladı.

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