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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fatih SABOVİÇ
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Jailson'un nöbeti Serdar'la bitecek

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Jailson'un nöbeti Serdar'la bitecek

Fenerbahçe’de kolunda kırık olduğu için riske edilmeyen Serdar Aziz’in tam olarak iyileşmesiyle teknik direktör Ersun Yanal, Zanka’nın yanında mecburen oynattığı Jailson’u stoperden alacak.

Fenerbahçe’de uzunca süredir ana mevkisi olmamasına rağmen stoperde görev yapan Jailson’un nöbeti milli takım arasının ardından yavaş yavaş sona erecek. Sarı lacivertli ekibin savunmada yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Ersun Yanal, mecburiyetten stopere koyduğu Brezilyalı ön libero yerini Adil Rami ve Serdar Aziz’e bırakacak. Ama Jailson’un nöbeti birkaç maç daha sürecek.

GUSTAVO’YU BİLE OYNATTI

Sadık da olmasına karşın, Zanka’nın yanında Jailson’dan vazgeçmeyen; Zanka’yı oyundan aldığında bile yine Sadık veya Serdar’ı değil, Gustavo’yu oynatan Yanal’ı buna sakatlık ve formsuzluk zorladı. Kolunda kırık olan Serdar’ın tam iyileşmesi ve fiziken istenilen seviyeye gelmeyen Rami’nin de form tutmasıyla stoperde değişime gidilecek. Yanal’ın ilk tercihi Zanka-Serdar ikilisi olması bekleniyor. Sadık’ın şansı az.

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