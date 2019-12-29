Jailson: "Gol için mutluyum, şükürler olsun"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de ikinci golü atan Jailson, maçın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Jailson, "Deplasmanda kazanmanın önemini bilmemiz gerekiyor. Bugün herkes 90 dakika elinden geleni yaptı. Tanrı'ya şükürler olsun pozitifi bir skorla ayrılıyoruz ve yarışta devam ediyoruz. Tatilden sonra yarışta olmak için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yaklaşık 30 metreden attığı golü de yorumlayan Jailson, "Gol için çok mutluyum. Tanrı'ya şükürler olsun uzaktan attığım bu gol de galibiyeti getirdi. Takım olarak iyiydik, bu gol kazandırdı ve yola devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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