Jahovic'ten Göztepe'ye veda! Bakın nereye gidiyor...

Süper Lig’de bir bomba daha patlamak üzere. Demba Ba ile her konuda anlaşan Göztepe’nin 14 gollü yıldızı Adis Jahovic elden kaçıyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Makedon forvetle iki kez görüşen İzmir ekibi 650 bin Euro’nun üstüne çıkmadığı 30 yaşındaki forveti Alanyaspor’a kaptırıyor.

LOVE GİDİNCE...

Beşiktaş ile anlaşan Vagner Love’ın yerine vakit kaybetmeden birini almak isteyen Akdeniz temsilcisi Jahovic’e menajeri aracılığıyla 3 yıllık sözleşme önerdi.

Yıllık da 1 milyon Euro ödemeyi kabul etti. Jahovic de bu şartları onaylayıp transferi gerçekleştirmeyi düşünüyor. Transfer iki kulüp arasındaki görüşmelere kaldı. Öte yandan Yatabare’nin sakatlanmasıyla şok yaşayan Konyaspor’un da Jahovic için devrede olduğu gelen haberler arasında. (Fanatik)

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