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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
03.07.2019 - 15:13, Son Güncelleme:

Jahovic'ten flaş Sergen Yalçın sözleri! "Beni ilk aradığında..."

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Jahovic'ten flaş Sergen Yalçın sözleri! "Beni ilk aradığında..."

Yeni Malatyaspor’un yeni transferi golcü futbolcu Adis Jahovic, takımın Bolu kampında kulüp televizyonuna hedefleri ve Yeni Malatyaspor kariyerine dair açıklamalarda bulundu.

Transferinden dolayı yönetime teşekkür ederek sözlerine başlayan Jahovic, “Öncelikle yönetime transferimden dolayı teşekkür ediyorum. Benim içinde güzel bir transfer oldu. Takımdaki arkadaşlarım da beni çok güzel karşıladı. Bolu’da çalışmalarımız sürüyor. Sergen hocanın da ne istediğini çok iyi biliyorum. Onun için bu transferden dolayı çok mutluyum” şeklinde konuştu.

Futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum”

Jahovic, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile daha önce birlikte çalıştığını ve futbol anlayışını tanıdığını belirterek şunları söyledi:

“Sergen hoca beni ilk aradığında çok memnun oldum. Bilindiği gibi Sergen hoca ile Konyaspor’da birlikte çalıştık. Hocamızın takım anlayışına, futbol anlayışına adapte olmaya çalıştım ve bunu başardığımı düşünüyorum. Bura için transfer teklifi aldığımda çok mutlu oldum ve seve seve geldim.”

“Hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı”

Konyaspor’daki form düşüklüğünü teknik direktörünün oyun felsefesine bağlayan golcü futbolcu, “Göztepe ve Konya’daki performanslarımın değişkenlik göstermesindeki neden aslında iki farklı hocayla çalışmam oldu. İki farklı hoca ve tamamen birbirinden farklı oyun stili. Konya’da iken çok iyi adapte olamadım. Çünkü hocamızın çok farklı bir oyun stili vardı. Bundan dolayı bir performans düşüklüğü yaşadım ama ben profesyonel bir futbolcuyum, çalışmaya hep devam ettim. Bu sene de Malatyaspor’da iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Öncelikle UEFA’da gruplara kalmayı hedefliyoruz. Gol atmak elbette önemli ama kimin attığı çok önemli değil. Ama tabi ki ben golcü olduğum için elimden gelenin en iyisini yapacağım ve iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Daha önce formasını giydiğim takımlarda Malatya’ya gelmiştim. 1.ligde Göztepe’de iken burada İnönü Stadı’nda oynamıştık ve o atmosfer çok hoşuma gitmişti. Küçük bir stattı ama dolu ve tıklım tıklımdı. Taraftarlar futbolcuları bağrına basıyordu, bu benim çok hoşuma gitti. Geçen sezon Konyaspor ile geldiğimde de aynı şeyi gördüm burada. Sadece stadın biraz büyüklüğü fark ediyor ama taraftar aynı kalmış. Bu sene taraftardan stadı biraz daha doldurmalarını istiyoruz. İnşallah onlar destek verdikçe biz çok güzel şeylere imza atacağız” diye konuştu.

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