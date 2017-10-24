Jahovic'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda

14 yıl aranın ardından Süper Lig’e muhteşem bir dönüş yapan Göztepe, topladığı 17 puanla zirveyi zorlarken, Sarı-Kırmızılı ekibin ligde attığı 20 golün 11’i de Makedon golcü Adis Jahovic’ten geldi.

En son evinde Aytemiz Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldıkları maçta Göztepe’nin 2 golüne adını yazdıran Jahovic, gol krallığı yarışında Galatasaraylı Gomis ile paylaştığı zirvenin yeni sahibi oldu. Göztepeli taraftarların sevgilisi haline gelen Adis, ayrıca 9 haftada attığı 11 golle lig tarihine de adını altın harflerle yazdırdı. 30 yaşındaki forvet Süper Lig’de 9 maçta 11 gol atmayı başaran 7 isim araına girdi.

Eto’o’yu yakalayabilir!

7 haftadır aralıksız gol atmayı başaran Jahovic, bu başarılı seriyi 4 maç daha sürdürebilirse 11 hafta üst üste gol atan Burak Yılmaz’ın da rekoruna ortak olmayı başaracak. Ligde daha önce Eto’o ve Fernandao 8’er hafta süren gol serileri yakalamıştı. (Fanatik)