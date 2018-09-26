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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
26.09.2018 - 21:20, Son Güncelleme:

Jahovic'e kırmızı kart tepkisi

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Jahovic'e kırmızı kart tepkisi

Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Yeni Amasyaspor'u deplasmanda 5-2 yenerek 4. tura yükseldikleri maçta oyuncuları Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesini eleştirdi.

Selçuk Aksoy, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Atiker Konyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıkmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken, direkt kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Jahovic'e ise tepki gösterdi.

Böyle bir karşılaşmada, skorun 5-1 olduğu bir zamanda, takım için son derece önemli bir futbolcu olan Adis Jahovic'in kırmızı kart görmesine anlam veremediklerini anlatan Aksoy, "Saha içinde her ne yaşanırsa yaşansın, üst düzey futbol oynayan isimlerin bu tür tahriklere kapılmaması gerekir. Nitekim Jahovic'in forvet hattındaki liderliğine ve gücüne ihtiyaç duyduğumuz, son derece önemli maçların oynanacağı bir periyoda girerken, böyle bir durumla karşılaşmak hiç iyi olmadı. Zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Fakat Jahovic gereksiz ve yersiz davranışıyla takım arkadaşlarını bu süreçte yalnız bırakmıştır. Bu kabul edilemez bir durumdur. Yönetim kurulumuz, konuyu değerlendirecektir. Futbolcularımızın hepsi bizim için önemli ve kıymetlidir. Ancak Atiker Konyaspor'un menfaatleri her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

Kupadaki Yeni Amasyaspor maçının, Spor Toto Süper Lig'de daha az forma şansı bulan futbolcuların seviyelerini görme açısından önemli olduğunu da vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Genel anlamda ortaya konan futboldan memnun olduğumuzu belirtmek isterim. Öte yandan, Atiker Konyaspor, Türkiye Kupası şampiyonlarından biridir ve kupanın favori takımlarındandır. Dolayısıyla karşılaştığımız her takım, kupa şampiyonunu mağlup etmek için yoğun çaba sarf edecektir. Bugün Yeni Amasyaspor da bu mantaliteyle karşımıza çıktı. Golleri erken bularak bir sürprizin yaşanmasına izin vermedik."

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