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Jahovic tranferinde flaş gelişme!

Göztepe’de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adis Jahovic konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 14 gol atan yıldız oyuncuyla yapılan ilk görüşmede 500 bin Euro olan ücretine yüzde 10 zam önerilmişti. Makedon yıldız ise 1 milyon Euro talep etmişti.

Hürriyet Haber
SON GÜNCELLEME

İkinci görüşmede tarafların anlaşması beklenirken Göztepe 650 bin Euro önerdiği başarılı oyuncuyu bir kez daha tatmin edemedi. Adis Jahovic’in menaceri Srdjan Jeremic’in önümüzdeki günlerde İzmir’e gelip yönetimle 3. defa masaya oturacağı öğrenildi.

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OCAK AYINDAN SONRA SERBEST
Son görüşmede de eğer Jahovic’in istediği rakam verilmezse 30 yaşındaki futbolcu aldığı teklifleri değerlendirmek adına Göztepe yönetiminden izin isteyecek.

Adis Jahovic’in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği için Ocak ayı itibarıyla farklı takımlarla görüşme hakkına sahip. (Fanatik)

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