Jahovic gemileri yaktı!

Göztepe’de Jahovic belirsizliği devam ediyor. Sarı-Kırmızılı formayla 1. Lig’de 20 gol atan, Süper Lig’de ise yarı sezona 14 gol sığdırıp tüm dikkatleri üzerine çeken Makedon forvetin sezon sonunda bitecek sözleşmesi hala uzatılmış değil. Yönetimle oyuncunun menaceri arasında yapılan ilk görüşmede 500 bin Euro kazanan oyuncuya yüzde 10 zam önerilmişti.

Antalya’da gerçekleşen ikinci görüşme de 30 yaşındaki futbolcuyu tatmin etmedi. Adı başta Süper Lig’in devleri Galatasaray ve Beşiktaş’la da anılan Jahovic’e son olarak 650 bin Euro’dan 2 yıllık kontrat sunuldu. Ancak Uzakdoğu ülkelerinden de teklifler alan Jahovic ise kulüpten ilk olarak 1.3 milyon Euro talep etmişti. 1 milyon Euro’dan daha aşağı bir rakama kesinlikle sözleşme imzalamak istemeyen oyuncunun kulübün son teklifinden sonra aldığı diğer önerileri değerlendirmeye başladığı ifade edildi.

En az kazananlardan

Takıma sezon başı katılan birçok oyuncudan rakam olarak daha az kazandığı için rahatsız olduğu belirtilen futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda biteceği için kendisine teklif yapılan kulüplerle anlaşma hakkına sahip. Her fırsatta Göztepe’de kalmayı çok istediğini kaydeden Jahovic için önümüzdeki günlerde bu anlamda flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor. (Fanatik)