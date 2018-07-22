Jahlil’i NBA Kapıya Koydu, Çin Kucak Açıyor!
Henüz üç yıl önce ilk üçten seçilerek NBA’e gelen Jahlil Okafor için Amerika’da kapılar kapanırken Çin’den yeni fırsatlar geliyor.
Eski Philadelphia 76ers‘lı pivot Jahlil Okafor iddialara göre Çin’deki birkaç ekibin ilgisini çekiyor.
Çinli muhabir Zhang Duo serbest durumdaki oyuncuya olan ilgiyi Cumartesi günü bildirdi.
Sixers, 2015 NBA Draft’ının üçüncü sırasında Okafor’u seçmişti.
İlk sezonunda 17.5 sayı, 7.0 ribaunt, 1.2 asist ve 1.2 blok ortalamalar tutturan oyuncunun çaylak sezonu dizindeki menisküs sakatlığı nedeniyle 53 maç oynadığı yılı bitirememişti.
Rotasyona dönüp gücünü kazandıktan sonra istikrarlı süre bulmayı başaramayan Okafor geçen sezonun başında, Aralık 2017’de Brooklyn Nets‘e takas edilmişti.
Ama orada da fazla süre alamayan oyuncu Nets formasıyla çıktığı 26 maçta 6.4 sayı, 2.9 ribaunt ortalama tutturabilmişti. (Eurohoops)
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