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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.12.2019 - 12:22, Son Güncelleme:

Jagos Vukovic Konyaspor’a dönmek istiyor

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Jagos Vukovic Konyaspor’a dönmek istiyor

Konyaspor’un iki sezon önce 2 milyon Euro bedelle Yunanistan’ın Olimpiyakos takımına sattığı 'Savunma bakanı' lakaplı Sırp stoper Jagos Vukovic yeşil-beyazlı takıma dönmek istiyor.

Konyaspor’da 3.5 yıl forma giyerek taraftarın, 'Savunma bakanı' lakabını taktığı 31 yaşındaki başarılı stoper Jagos Vukovic, 2 kez UEFA Avrupa Ligi'nde top koşturarak Türkiye Kupası'nın kazanıldığı kadroda yer aldı.

Teknik Direktör Aykut Kocaman'ın öğrencisi olarak anılan Vukovic’in forma giydiği dönemlerde yeşil-beyazlılar en az gol yiyen takımlar arasında yer almıştı. İstikrarlı performansı ve sempatik tavırlarıyla taraftarın gönlünü kazanan Vukovic çıktığı 110 maçta attığı 14 gol ile Konyaspor’un hücum hattına katkı sağladı. 2016-2017 sezonu sonunda Yunan ekibi Olimpiyakos’a transfer olan Vukovic, İtalya’nın Hellas Verona takımında da yarım dönem kiralık oynadı.

Yunan temsilcisi, Vukovic ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayırdı. Türk takımlarından teklif alan Vukovic’in futbol kariyerini Konyaspor’da sonlandırmak istediği öğrenildi.

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