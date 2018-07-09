Jack Wilshere West Ham United'da
İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United, Fenerbahçe'nin de teklif götürdüğü orta saha oyuncusu Jack Wilshere'ı renklerine kattı.
Fenerbahçe'nin transfer teklifini reddeden Jack Wilshere, İngiltere Premier Lig takımların West Ham United ile anlaşma sağladı. 26 yaşındaki futbolcu yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Arsenal'dan sonra tekrar bir Londra takımıyla anlaşan İngiliz orta saha, "Çocukluk takımım West Ham ile güzel anılara sahibim. Onları Upton Park'ta sürekli izliyordum. Kendimi çok iyi hissediyorum çünkü ailem ve arkadaşlarım West Ham taraftarı." diye konuştu.
Sarı-lacivertliler çok cazip bir teklif sunmasına rağmen Wilshere'dan ailevi sebeplerden ötürü ret yanıtı almıştı. 17 yıldır Arsenal bünyesinde top oynayan Wilshere, sözleşme süresinin sonra ermesiyle birlikte serbest oyuncu statüsünde geçmişti.
Öte yandan West Ham Ukraynalı forvet Andriy Yarmolenko'yu renklerine katmaya çok yakın. Londra temsilcisinin Borussia Dortmund ile 20 milyon Euro'ya el sıkıştığı dile getiriliyor.
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