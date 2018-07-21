İzzet Türkyılmaz Sakarya'da
Sakarya Büyükşehir Belediye, geçen sezon TBL takımlarından Selçuklu Belediye'nin formasını giyen İzzet Türkyılmaz ile anlaştı.
1990 doğumlu 2.10 metre boyundaki uzun forvet Banvit altyapısından yetişti, Banvit, Fenerbahçe, GKK Sibenik, Le Mans, Galatasaray, TED Ankara, GKK Sibenik ve son olarak Selçuklu Belediyesi'nde oynadı. Türkyılmaz 2011 ve 2013 Eurobasket'te milli takım kadrosunda da yer aldı.
Geçen sezon Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Selçuklu Belediyesi takımı için mücadele eden İzzet, çıktığı 40 maçta 31 dakika,12 sayı,8,6 ribaund, 3 asist,1.8 blok ortalamaları ile oynadı. (Basketfaul)
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