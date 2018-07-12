İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı'nda iç transfer
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden İzmit Belediyespor, başantrenör Mert Köprücü'nün sözleşmesi yenilendi.
İzmit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geçen sezonunun ortasında başantrenör olarak göreve başlayan ve takımı üst sıralara taşıyan Mert Köprücü ile anlaşma sağlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Muhammet Öztürk, Mert Köprücü ile Süper Lig'de de başarılı bir sezon geçireceklerine inandıklarını belirterek, "Yıllar sonra Süper Lig'de bir takımımızın olması bizim için de şehrimiz için de büyük mutluluk. Mert Bey'den yeni sezonda da beklentimiz çok yüksek. Hocamız aynı zamanda İzmit'imizin evladı. Süper Lig için iddialı bir takım kuracağına inancımınız sonsuz, kendisinden bu konuyla ilgili en kısa sürede transfer listesi bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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