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Basketbol
AA
Haber Giriş: 28.12.2019 - 20:51,Son Güncelleme:/

İzmit Belediyespor 81-69 Çankaya Üniversitesi

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İzmit Belediyespor 81-69 Çankaya Üniversitesi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. hafta maçında İzmit Belediyespor, Çankaya Üniversitesi'ni 81-69 yendi.

Salon: Kocaeli Atatürk

Hakemler: Tunçtan Durmuşcan, Ahmet Kemal Digilli, Münevver Özemre

İzmit Belediyespor: Özge Kavurmacıoğlu 4, Ezgi Manlacı, Williams 18, Gizem Yavuz 22, Grigalauskyte 3, Cado 9, Gamze Takmaz 5, Anigwe 20, Melek Yusufoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 21, Tuğçe İnöntepe 5, Derin Yaya 4, Putnina 12, Bahar Öztürk 13, Talbert 14

1. Periyot: 26-21

Devre: 44-40

3. Periyot: 66-57

Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, Süper Lig maçlarını "iddaa" üzerinden değerlendirdi...


MevzuBahis | 28-29 Aralık 2019 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, yeni iddaa programı MevzuBahis'te, haftanın öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

İzmit Belediyespor 81-69 Çankaya Üniversitesi


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