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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
27.01.2019 - 19:33, Son Güncelleme:

İzmir'de puanlar paylaşıldı

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İzmir'de puanlar paylaşıldı

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Altay sahasında, Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: İzmir Atatürk 

Hakemler: Caner Ak, Engin Erdem, Mehmet Ali Akkor 

Altay: Emre Koyuncu, Tavares, Ferhat Çulcuoğlu, Putsila, Yasin Palaz, Paixao, Tatos (Dk. 80 İbrahim Akın), Kappel, İbrahim Öztürk, Gençer Cansev, Özgür Özkaya 

Afjet Afyonspor: Soner Şahin, Onur Ramazan Toprak (Dk. 73 Ajeti), Metin Yüksel, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Onurcan Güler (Dk. 59 Musa Araz), Uğur Akdemir, Emre Öztürk, Ersel Aslıyüksek (Dk. 87 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu, Gökhan Kardeş 

Goller: Dk. 36 Paixao (Penaltıdan) (Altay), Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor) 

Sarı kartlar: Dk. 33 Onurcan Güler, Dk. 76 Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor), Dk. 88 Emre Koyuncu, Dk. 90 1 Paixao (Altay) 

Altay Teknik Direktörü Dilaver Mutlu: "Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz" 

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Afjet Afyonspor ile 1-1 berabere kalan Altay'ın teknik direktörü Dilaver Mutlu, "Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz." dedi. 

Mutlu, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmayı hedefledikleri bir maçta pozisyon hatası nedeniyle şanssız bir gol yediklerini söyledi. 

Karşılaşmayı son dakikalara kadar önde sürdürdüklerini aktaran Mutlu, "Kazanmayı hedeflediğimiz maçlardan biriydi. Kazanıp aramızdaki puan farkını açmak istiyorduk. Son birkaç dakikaya kadar da götürdük. Şanssız bir gol yedik,
pozisyon hatası nedeniyle. Önümüzdeki maçlarda bu puan kaybını telafi edeceğiz."
diye konuştu. 

- Güller: "Zaman geçtikçe daha iyi olacağız" 

Afjet Afyonspor Teknik Direktörü Serhat Güller, deplasmanda alınan bir puanın kendileri için çok değerli olduğunu ifade etti. 
Zor bir karşılaşma oynadıklarını aktaran Güller, şunları kaydetti: 

"Altay'ın penaltısı konusunda tereddütlerimiz var. Onun dışında pozisyon vermedik. Rakibe oyunu kabul ettirmeyi hedefledik. Özellikle ikinci yarıda galibiyeti getirecek pozisyonlar da bulduk. 1-1'den sonra net bir pozisyonumuz da var. Yeni bir takımız ve bugün 9 transferimizi oynattık. Takım olmak adına buradan alınacak puan önemliydi. Oyun anlayışımız taraftarlarımızı mutlu etti. Zaman geçtikçe daha iyi olacağız." 
Güller, kendilerini destekleyen taraftarlara teşekkür ederek, “Hedefimiz bir an önce alt sıralardan kurtulmak. Aşağılarda yalnız kalmak istemiyoruz. Altay'ın puan farkını açmasına engel olduk. Her şeye rağmen deplasmanda alınan bir puan iyidir. İnşallah haftaya 3 puan elde ederiz." değerlendirmesinde bulundu. 

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