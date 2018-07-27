İzmir'de dostluk kazandı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Spor Arena
27.07.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

İzmir'de dostluk kazandı

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İzmir'de dostluk kazandı

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Benfica mücadelesi öncesi son hazırlık maçını Altınordu ile oynadı. Bornova İlçe Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlkle son buldu. Fenerbahçe 63. dakikada Murat Uçar'ın kendi filelerine gönderdiği golle 1-0 öne geçti. İzmir temsilcisi 73'te Muhammed Mert'in golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Uygar Mert Zeybek, Samed Karakoç, Mahsun Çapkan, Ahmethan Köse, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan, Eljif Elmas ve Berke Özer gibi genç isimlere Cocu tarafından şans tanındı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile karşı karşıya gelecek.

Stat: Bornova

Hakemler: Hakan Ceylan , Serkan Gencerler , Emre Çelimli

Altınordu: Erce Kardeşler , Murat Uçar , Hasan Hatipoğlu , Recep Yemişçi (Sinan Osmanoğlu dk. 46 ), Yusuf Acer (Ali Mert dk. 46 ) (Kerim Alıcı dk. 62 ), Berkay Samancı (David Deniz Kılınç dk. 79 ), Oğulcan Ülgün (Alican Özfesli dk. 46 ), Muhammet Mert , Anıl Koç (Enes Sığırcı dk. 66 ), Atakan Üner (Fatih Aktay dk. 81 ), Kemal Rüzgar

Yedekler: Erhan Erentürk

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Fenerbahçe: Kameni (Berke Özer dk. 64 ), Dirar (Isla dk. 82 ), Yiğithan Güveli (Neustaedter dk. 69 ), Burak Albayrak (Hasan Ali dk. 64 ), Uygar Mert Zeybek (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46 ), Josef de Souza , Mehmet Ekici (Eljif Elmas dk. 82 ), Ozan Tufan (Barış Alıcı dk. 82 ), Mahsun Capkan (Ferdi Kadıoğlu dk. 64 ), Samed Karakoç , Ahmethan Köse (Alper Potuk dk. 82 )

Yedekler: Erten Ersu, Skrtel, Mehmet Topal, Giuliano, Valbuena

Teknik Direktör: Philippe Cocu

Goller: Murat Uçar (dk. 63) (k.k.) (Fenerbahçe), Muhammed Mert (dk. 73) (Altınordu)

MAÇIN ÖZETİ İÇİN TIKLAYINIZ

Fenerbahçe - Altınordu maçında şok sakatlık
Fenerbahçe - Altınordu maçında şok sakatlık

MAÇTAN DAKİKALAR

11'inci dakikada Mehmet Ekici’nin sol çaprazdan kullandığı frikikte Altınordu kalecisi Erce topu tokatladı.
14'üncü dakikada Josef’in arapasında Samed ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top kaleci Erce’de kaldı.
29'uncu dakikada Mehmet Ekici’nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
36'ncı dakikada Atakan’ın pasında Anıl ceza sahası dışından kaleyi gördü. Anıl’ın şutunda iyi yer tutan kaleci Kameni meşin yuvarlağa hakim oldu.
57'nci dakikada Ahmethan’la girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan Ali Mert sedye ile hastaneye kaldırıldı. Ali Mert’in sol ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.
63'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Samed’in şutunda direkten dönen top Murat’a çarpıp filelere gitti: 0-1.
73'üncü dakikada Muhammet’in kullandığı frikikte top ağlarla buluştu: 1-1.
80'inci dakikada Ozan’ın pasına hareketlenen Ahmethan’ın şutu kaleci Erce’den döndü. Ahmethan bu kez kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

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