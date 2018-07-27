İzmir'de dostluk kazandı
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Benfica mücadelesi öncesi son hazırlık maçını Altınordu ile oynadı. Bornova İlçe Stadı'ndaki maç 1-1'lik eşitlkle son buldu. Fenerbahçe 63. dakikada Murat Uçar'ın kendi filelerine gönderdiği golle 1-0 öne geçti. İzmir temsilcisi 73'te Muhammed Mert'in golüyle eşitliği sağladı. Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli, Burak Albayrak, Uygar Mert Zeybek, Samed Karakoç, Mahsun Çapkan, Ahmethan Köse, Ferdi Kadıoğlu, Oğuz Kağan, Eljif Elmas ve Berke Özer gibi genç isimlere Cocu tarafından şans tanındı. Sarı-lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 7 Ağustos Salı günü Benfica ile karşı karşıya gelecek.
Stat: Bornova
Hakemler: Hakan Ceylan , Serkan Gencerler , Emre Çelimli
Altınordu: Erce Kardeşler , Murat Uçar , Hasan Hatipoğlu , Recep Yemişçi (Sinan Osmanoğlu dk. 46 ), Yusuf Acer (Ali Mert dk. 46 ) (Kerim Alıcı dk. 62 ), Berkay Samancı (David Deniz Kılınç dk. 79 ), Oğulcan Ülgün (Alican Özfesli dk. 46 ), Muhammet Mert , Anıl Koç (Enes Sığırcı dk. 66 ), Atakan Üner (Fatih Aktay dk. 81 ), Kemal Rüzgar
Yedekler: Erhan Erentürk
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe: Kameni (Berke Özer dk. 64 ), Dirar (Isla dk. 82 ), Yiğithan Güveli (Neustaedter dk. 69 ), Burak Albayrak (Hasan Ali dk. 64 ), Uygar Mert Zeybek (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46 ), Josef de Souza , Mehmet Ekici (Eljif Elmas dk. 82 ), Ozan Tufan (Barış Alıcı dk. 82 ), Mahsun Capkan (Ferdi Kadıoğlu dk. 64 ), Samed Karakoç , Ahmethan Köse (Alper Potuk dk. 82 )
Yedekler: Erten Ersu, Skrtel, Mehmet Topal, Giuliano, Valbuena
Teknik Direktör: Philippe Cocu
Goller: Murat Uçar (dk. 63) (k.k.) (Fenerbahçe), Muhammed Mert (dk. 73) (Altınordu)
MAÇTAN DAKİKALAR
11'inci dakikada Mehmet Ekici’nin sol çaprazdan kullandığı frikikte Altınordu kalecisi Erce topu tokatladı.
14'üncü dakikada Josef’in arapasında Samed ceza sahasına girer girmez şutunu çekti, top kaleci Erce’de kaldı.
29'uncu dakikada Mehmet Ekici’nin yaklaşık 25 metreden çektiği şutta top yan direğe çarpıp oyun alanını terk etti.
36'ncı dakikada Atakan’ın pasında Anıl ceza sahası dışından kaleyi gördü. Anıl’ın şutunda iyi yer tutan kaleci Kameni meşin yuvarlağa hakim oldu.
57'nci dakikada Ahmethan’la girdiği ikili mücadele sonucunda sakatlanan Ali Mert sedye ile hastaneye kaldırıldı. Ali Mert’in sol ayak bileğinde kırık şüphesiyle hastaneye götürüldüğü belirtildi.
63'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Samed’in şutunda direkten dönen top Murat’a çarpıp filelere gitti: 0-1.
73'üncü dakikada Muhammet’in kullandığı frikikte top ağlarla buluştu: 1-1.
80'inci dakikada Ozan’ın pasına hareketlenen Ahmethan’ın şutu kaleci Erce’den döndü. Ahmethan bu kez kafayla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.
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